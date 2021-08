Governo convoca aprovados no CR da Educação para entrega de documentos

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 estão definidos e foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O confronto Vasco-AC versus Flamengo está marcado para 22 de agosto (domingo), no estádio Florestão, em Rio Branco. O pontapé inicial será às 21h (de Brasília).

No entanto, devido a pandemia mundial do coronavírus, no Brasil, os órgãos de saúde proibiram a realização de jogos com a presença de público. Por conta disso, a torcida organizada do Flamengo no Acre, AcreFlanáticos usou as redes sociais para pedir ao Governador Gladson Cameli que se sensibilize e possa intervir para que, ao menos parte da torcida, possa comparecer no dia da partida.

Como argumento para a liberação do público, o grupo afirma que todos os eventos de entretenimento estão funcionando normalmente. “A AcreFlanáticos vem por meio desta se colocar contra a decisão do Estado de proibir público no jogo Vasco-AC x Flamengo – RJ, pela Copa do Brasil Sub17, tendo em vista que todos os meios de entretenimento do estado estão funcionando normalmente”, diz a nota.

Os torcedores do rubro negro carioca alegam que essa é uma oportunidade única para a maioria dos torcedores do estado, acompanhar uma partida da equipe, mesmo que dos juniores. “Estão sempre tão longe do clube do coração, a falta de tato do governo para com o esporte é palpável, não estamos pedindo muito, não estamos pedindo nada que não esteja acontecendo todos os dias, em bares, restaurantes e shopping abertos. No mais, contamos com o bom senso do Governo Estado do Acre. Gladson Cameli” concluiu.