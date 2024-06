Nathalia Dill causa a fúria do público após fala polêmica no ‘Domingão’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nathalia Dill se tornou alvo de ataques nas redes sociais após gerar controvérsia ao avaliar uma das apresentações do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, neste último domingo (16). A atriz, que deu nota “9.9” para a dança do influenciador Juliano Floss, foi duramente criticada por ter ajudado na eliminação do jovem.

O critério usado pela atriz, no entanto, foi a cotovelada recebida pelo influenciador de sua parceira, Dani Duram. “Eu só vou dar 9.9 por causa da cotovelada que teve bem no início, aí eu vou ter que ser honesta, só por isso. Mas essa é minha nota”, disse Nathalia Dill, que posteriormente, passou a receber ataques de ódio no Instagram.

“Sempre adorei seu trabalho e era sua fã, mas dar menos que 10 como jurada artística convidada é sacanagem! O mínimo é 10 para todos! Perdeu meu respeito e admiração. Não esqueça que um dia possa ser você!”, criticou uma usuária. “Péssima participação no Dança dos Famosos. Tá achando que é técnica? Só foi pra passar vergonha”, criticou outra.

Em contrapartida, também tiveram internautas que saíram em defesa de Nathalia Dill. “A mulher com mais de 15 anos de carreira, super renomada e estabelecida, e esses fãs de influencer ficam enchendo o saco dela”, comentou um usuário. “Ela é uma atriz nota 10 e esse moleque um “enfruencer” genérico que até nota 0 é muito. Só gente com [merda] na cabeça pra ser fã dessas pessoas que não são nada nem produzem nada”, defendeu outro.

"Só vou te dar 9.9 por causa da cotovelada que teve."

Nathalia Dill ícone mantendo o legado de Leticia Colin. #DançaDosFamosos pic.twitter.com/M7tgR1TRJZ

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 16, 2024