Bandidos invadem lotérica e roubam mais de R$ 55 mil em Rodrigues Alves

Criminosos levaram mais de R$ 50 mil em dinheiro de uma casa lotérica localizada no município de Rodrigues Alves. O crime aconteceu no sábado, 15, por volta do meio-dia. Informações apurada pelo ac24horas apontam que os assaltantes levaram o dinheiro que tinha no caixa e no cofre do estabelecimento.

Segundo a gerente da empresa, Patrícia Matos, dois homens chegaram em uma motocicleta modelo Bros, de cor branca e vermelha, anunciaram o assalto e renderam uma outra funcionária, levando-a para o interior da lotérica, onde ela estava realizando a contagem do dinheiro do caixa.

Os dois estavam usando máscaras descartáveis e capacete, e um deles estava com uma arma de fogo.

O montante roubado foi de R$ 55.279,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta e nove reais). Os dois fugiram de moto logo após o assalto e ainda não foram presos.