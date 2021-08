Governo deve anunciar convocação de mais de 100 aprovados do concurso do Idaf

O diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Francisco Tun, confirmou que o governador Gladson Cameli (Progressistas) deverá realizar a convocação dos aprovados do concurso do órgão realizado em março de 2019. A informação foi repassada ao ac24horas nesta sexta-feira, 6, pela porta-voz do Governo, a jornalista Mirla Miranda. O anúncio oficial deve ser divulgado na próxima semana.

Estima-se que o número de convocados deve passar de 100, sendo 35 médicos veterinários, 10 engenheiros agrônomos, 1 engenheiro florestal e 70 técnicos agropecuários. “Estão verificando o quantitativo exato para realizar o chamamento dentro da necessidade do órgão e das condições do Estado”, declarou Miranda.

Em 2020, o governo divulgou o resultado final do certame com mais de 700 aprovados.

As vagas são destinadas a engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.