Erro de idioma faz fazenda no Acre anunciar contratação de “mucama”; publicitário pede desculpa

Uma publicação nas redes sociais da Fazenda Três Meninas, localizada na BR-317, em Xapuri, gerou inúmeras críticas nessa sexta-feira (18). O anúncio divulgava oportunidade de trabalho para faxineira, garçom, cozinheiro e mucama. Bastaram cinco minutos para que o gerente de marketing da fazenda percebesse que havia ocorrido um erro grave. Isso porque mucama era o nome dado, no Brasil, à negra escrava que acabava se tornando uma escrava de estimação.

O ac24horas conversou com o paraguaio Fabián Álvares, que administra as redes socais da fazenda, que funciona como local de turismo bastante frequentado no Acre. À reportagem, Fabián garantiu que o equívoco ocorreu porque o anúncio foi produzido por sua equipe, no Paraguai, país onde ele se encontra no momento.

“Foi uma situação que, na verdade, nós sentimos muito. Estamos com vergonha do que aconteceu. Nunca, jamais passou por nossa cabeça essa situação. Sou paraguaio e foi minha equipe que produziu o anúncio. Em espanhol, mucama significa doméstica, pessoa que trabalha fazendo faxina”, esclareceu.

A agência de marketing de Fabián é responsável pela mídia social da fazenda e de outros hotéis no Paraguai e na Argentina. “Reconheço que esse termo não foi o melhor utilizado. O anúncio ficou apenas 5 minutos no ar, quando pessoas vieram nos alertar do erro. Inclusive agradecemos os internautas que nos enviaram mensagens sobre a falha. Tiramos do ar imediatamente. Pedimos desculpas a todos”.

Ele reiterou que o erro de idioma não deverá se repetir. “Em espanhol, mucama é a pessoa que atende apartamento, que faz faxina. O que aconteceu foi uma situação triste. Estamos angustiados com isso. Peço respeitosamente desculpa. Nunca foi nossa intenção”, finalizou o publicitário.