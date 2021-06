Jovem é preso com sinais de embriaguez após capotar carro dentro de igapó

A pedagoga Wilsilene Siqueira, que já foi secretária adjunta de Planejamento e Gestão da prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi nomeada nesta segunda-feira, 07, para assumir a pasta da Secretaria Municipal de Administração de Cruzeiro do Sul. A pedagoga assume após a exoneração de João Pereira do cargo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (7).

João Pereira teve o afastamento tutelar do cargo determinado pela Justiça Federal. Ele é investigado pela Polícia Federal por possível desvio de recursos do governo federal para auxílio às famílias desabrigadas pela enchente do Rio Juruá, no início deste ano.

Wilsilene é do mesmo partido do prefeito Zequinha Lima, o Progressistas, e disputou a prefeitura de Mâncio Lima, tendo a candidatura cassada pela justiça eleitoral durante o pleito por ser cunhada do prefeito reeleito, Isaac Lima.

A gestora ficará responsável por ordenar despesas da folha de pagamento, autorizar empenhos, efetuar pagamentos relativos aos programas, subprogramas, projetos e atividades de sua Secretaria, incluir na folha de pagamento benefícios e vantagens de servidores previstos em lei, bem como firmar e executar contratos, convênios e termos de cooperação, no âmbito das ações inerentes à Secretaria de Administração, sem prejuízo de suas funções e responsabilidades legais.