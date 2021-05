Associação repudia decisão do IAPEN de autorizar retorno das visitas em presídios

A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen) divulgou uma nota na manhã desta sexta-feira, 21, onde afirma repudiar a decisão do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) em retornar com as visitas nas unidades prisionais do Estado.

A nota chama o ato de irresponsável por colocar em risco a vida de centenas de policiais penais, servidores penitenciários e até reeducandos, que ainda não foram imunizados contra a Covid-19.

A Asspen informa ainda que no sistema prisional foram 3 policiais penais mortos em decorrência da doença e inúmeras internações. Retomar as visitas é ignorar os números e beira a desumanidade, uma vez que facilitará que vetores de contaminação, alheios ao sistema, disseminem o vírus dentro dos presídios do Acre.

A Asspen, por sua vez, alerta a toda categoria, que caso o Iapen não reveja o posicionamento, convocará um ato público em repúdio à decisão.