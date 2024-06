Aborto, NÃO! Salvemos nossas crianças

Através de seus agentes nos meios de comunicação onde predomina, e de políticos dos partidos alinhados à sua visão de mundo, a esquerda está fazendo um verdadeiro estardalhaço contra o PL 1904/24, que criminaliza a prática de aborto como se assassinato fosse porque assassinato é. Como de costume, a esquerda utiliza a mentira como arma para angariar o apoio da opinião pública. Alguns, jornalistas inclusive, repetem tudo semsequer se darem ao trabalho de ler o projeto, ou não diriam na TV algumas estultices como as que ouvi recentemente. Contudo, se eles insistem em mentir, nós aqui insistimos em dizer a verdade. Vamos por partes.

1) Todo aborto será crime de assassinato ? Não. O PL incide sobre aqueles praticados após a 22ª semana de gestação. Quer dizer, a mãe tem 5 meses para arguir motivo legítimo (estupro, por exemplo), e requerer autorização para realizar o aborto com amparo legal nos casos previstos.

2) Por que 22 semanas? Porque é consenso médico – há muitos casos registrados, que após esse período a criança é viável, ou seja, tem chances de sobrevivência se forem tomadas as medidas necessárias para lhe preservar a vida. Neste sentido, enfiar-lhe uma agulha no coração co ntendo cloreto de potássio é o mesmo que matar uma criança nascida.

3) O projeto beneficia estupradores? Não. Isso é desonestidade intelectual. O PL não trata de estupradores.

4) Menores abortistas serão presas? Não. A menoridade implica inimputabilidade criminal , ou seja, ao ato cometido não pode ser cominada qualquer pena. Essa história de prisão de menores é ignorância ou desonestidade intelectual.

5) A pena para a abortista maior de idade após a 22ª semana de gravidez é menor do que aquela do estuprador ? Sim, mas é porque a esquerda quer. Os partidos de esquerda seguidamente protegem os estupradores e não permite que eles sejam punidos severamente. Há vários projetos aumentando a pena para estupradores, incluindo a castração química , que não avançam por causa da esquerda e sua militância no legislativo e na imprensa. Façamos um esforço e elevemos a pena desses monstros. Trinta anos tá de bom tamanho?

6) Mas , se a uma mulher estuprada (motivo para aborto legal) engravidar e só notar após 22 semanas? O PL prevê que ao Juiz cabe, mediante casos excepcionais como esse, dosar a pena e até excluí-la, favorecendo a mãe.

Fora disso, todo o resto é mentira e militância da esquerda que nunca perde a oportunidade de defender a liberação do aborto sem limite de tempo gestacional, ainda que a grande maioria da população brasileira seja CONTRA. Há vários países – o Canadá, por exemplo, em que o aborto é permitido até enquanto a criança estiver na barriga. Lá, ultimamente sob o controle da esquerda representada pelo Justin Trudeau, se mata um bebê no ventre, já quase nascido, como se arranca uma unha encravada. Certamente o Brasil não é o Canadá e nosso povo, como já demonstrou tantas vezes, não permitirá o avanço dessa agenda nefasta.

Em toda essa discussão, controlada na mídia por agentes do esquerdismo abortista, o que menos importa é a criança em formação no ventre da mãe. Essa gente perversa declara que uma criança no ventre é apenas um aglomerado de células, não tem identidade, não tem serventia e pode ser facilmente retirado e jogado em uma privada sob o argumento “meu corpo, minhas regras”. De um lado, eles erotizam as crianças impunemente na Tv e nas escolas antecipando seu interesse pelo sexo, de outro, querem liberdade para abortar livremente. Uma verdadeira obra de terror.

Importa saber, por exemplo, que na 24ª semana, o feto já reage a estímulos externos como sons, luzes e toques. Com 30 semanas, ele já consegue “brincar” com o cordão umbilical, levar o polegar à boca, abrir e fechar os olhos, dormir e sorrir. É este ser que a esquerda insiste em transformar numa coisa e livrar de pena quem o descarte.

O PL vem para dizer o seguinte: Não querendo a criança que está em sua barriga, depois da 22ª semana você tem a opção de aguardar o nascimento e dá-lo para adoção, abortá-lo é crime porque é assassinato perverso, hediondo. O PL é uma proposta de defesa do ser inocentemente ameaçado de morte no útero da mãe e, também, uma medida dissuasória em relação a mulheres que, tendo todas as condições, meios e informações necessárias para evitar a gravidez, não o fazem por muitos motivos menos o da responsabilidade. Quanto aos casos de estupro, a Lei já assegura direitos.

É um PL de conotações ideológicas de direita? Sim, é. É a direita que defende a vida, o direito de nascer e pretende punir severamente os criminosos que atentem contra ela. A esquerda defende o contrário, pleiteia privilégios para sentenciados (saidinhas), se alia a narcotraficantes (não é, Maduro?), aplaude a arte pornográfica e cedo abre as portas da sexualidade para crianças e adolescentes.

Aborto é assassinato, aborto em massa é assassinato em massa. É o caso de se perguntar quem seriam os mortos do genocídio abortista. Pensou nas periferias, em negros, pobres e fetos com malformação ou doenças congênitas? Engraçado, eu também.

O PL 1904 é tão correto que nem a CNBB, conhecida parideira de esquerdopatas, é contra. Pelo contrário, a igreja católica emitiu nota A FAVOR do PL. Vão dizer que a CNBB é a favor de estupradores? O que está acontecendo é que por ignorância ou militância, a velha imprensa e seus bate-paus está mentindo para o povo misturando o PL com estupro. A esquerda tenta confundir a opinião pública para avançar em sua pauta assassina.

E, para não constranger certos “cristãos”, nem falei de Deus!

