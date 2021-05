Sindicato do Médicos constata racionamento de EPIs na Policlínica Tucumã

FOTO: SINDMED

Uma inspeção do Sindicato dos Médicos identificou na última segunda-feira (17) algumas irregularidades na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco.

No local, diz o sindicato, foram verificadas a falta de lençol descartável, o “racionamento” de equipamentos de proteção individual (EPIs), além da falta de espéculos vaginais (tamanhos pequeno e grande), podendo prejudicar as consultas médicas. Ainda foram constatadas infiltrações nas paredes e no teto.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) será oficiado caso a gestão da Policlínica do Tucumã não apresente resolução para os problemas.

A inspeção foi conduzida pelo presidente do sindicato, Guilherme Pulici, e também por Gilson Lima, da diretoria.