Casal busca tratamento para filhos com microcefalia e clama por ajuda

Membros da Associação Coração Solidário estão realizando uma campanha para arrecadar alimentos, utensílios domésticos, móveis e roupas em prol de um casal que saiu de Feijó, interior do Acre, pra Rio Branco em busca de tratamento para um dos seus dois filhos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os dois têm microcefalia.

Devido a situação da criança mais velha de três anos que foi diagnosticada com autismo, o casal decidiu morar na capital em busca de tratamento e por não ter condições financeiras estão precisando de doações.

A coordenadora da campanha, Isabelle Araújo, afirmou que o casal está em uma casa de apoio destinado às pessoas com câncer devido a diretora do local ter se sensibilizado com a situação, mas que serão colocados para aluguel social na capital.

“Eles são ribeirinhos e os filhos foram diagnosticados com microcefalia e um deles de três anos foi diagnosticado também com autismo e a família veio atrás do tratamento para criança. Essa casa de apoio recebe só adultos e crianças com o câncer, mas graças a Deus, a coordenadora se sensibilizou e cedeu um quarto. Já foi agilizado um aluguel social, porém a família não tem nada e a gente conseguiu a doação de um fogão e um berço. No entanto, é preciso de botija, talheres, cestas básicas e dentre outras coisas”, afirmou.

Se você puder contribuir com qualquer doação ou algum utensílio entre em contato pela Associação Coração Solidário através do número (68) 99912-2404 ou pelo Facebook e Instagram: @acsolidário.