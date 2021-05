Velório de Brito da Pop Show será às 16 horas na Capela São João Batista

A família do empresário Amilton Batista Brito, mais conhecido como Brito da Pop Show, 57 anos, que faleceu em decorrência das complicações causadas pela sequelas da covid-19, marcou para às 16 horas desta terça-feira, 11, a cerimônia fúnebre, na Capela São João Batista, ao lado da TV Gazeta. O uso de máscara é obrigatório.

Brito será sepultado às 11 horas desta quarta-feira, 12, no Cemitério São João Batista, localizado na rua São Paulo, bairro Dom Giocondo, na capital.

Fundador da Pop Show, Brito inovou no segmento da cultura e do entretenimento, lançando na década de 1990 a banda Sam Brasil que movimentou os grandes eventos e casas noturnas acreanas. Os maiores shows de artistas nacionais, de diversos segmentos, tiveram a assinatura de Amilton Brito, mais conhecido como Brito.

Nos últimos anos, Brito se aproximou da política, tendo sido assessor da então deputada Eliane Sinhasique, acompanhando-a quando esta assumiu a secretaria de estado de Empreendedorismo e Turismo.

O empresário Brito foi intubado na segunda-feira, 10, no leito de Unidade de Terapia Intensiva (Huerb) do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) de Rio Branco, após se apresentar no domingo, 9, com complicações nos rins e queda de pressão.

O empresário estava em casa desde o dia 7 de abril após passar 72 dias internado com covid-19. Dos 72 dias, mais de 40 foi internado em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em decorrência do vírus.

Para recebê-lo, a família montou um quarto com alguns equipamentos hospitalares para que ele continuasse a tomar o soro, remédios e toda ajuda necessária. Foi montada também uma equipe de profissionais com um enfermeiro, um médico, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

No dia da alta médica, o empresário gravou um áudio, mesmo com voz ainda cansada, para agradecer a família, amigos e conhecidos que torceram pela sua recuperação.