Família de Xapuri pede ajuda para encontrar mulher que não dá notícias há 7 meses

Delegado diz que polícia investiga paradeiro, mas caso não é tratado como desaparecimento

Ana Lúcia Souza da Silva, de 25 anos, começou a ser procurada pela família após não dar mais notícias desde que saiu de Xapuri com o marido sem informar para onde estaria indo.

De acordo com uma das irmãs da mulher, ela teria sido forçada pelo companheiro a deixar o Acre com destino a Rondônia, de onde ainda chegou a se comunicar com os parentes.

Depois do último contato, há cerca de 7 meses, Ana Lúcia não deu mais sinal de vida, o que fez com que a família procurasse ajuda na Delegacia de Polícia de Xapuri na tentativa de obter informações.

O delegado de Xapuri, Gustavo Neves, informou que tem feito buscas por informações na região do município de Nova Califórnia, em Rondônia, para onde ela teria ido, mas sem sucesso.

“Não há notícias dela em Nova Califórnia, Extrema ou Cujubim”, explicou o delegado, que diz que o caso não é, pelo menos ainda, tratado como um desaparecimento.

“Desaparecimento é um caso muito complicado de se tratar, pois, às vezes, se considera que a pessoa desapareceu e, de repente, ela apenas foi embora, por uma razão ou por outra”, disse.

No entanto, o delegado afirmou que as investigações prosseguirão e, porventura, quem tiver alguma informação que possa ajudar no esclarecimento do caso será importante.

A família disponibiliza os telefones (68) 9.9282-4356 e (68) 9.9975-6536 para qualquer informação.