Gonzaga se reúne com DNIT e Deracre para tratar sobre recuperação da BR-364

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou de duas reuniões na manhã desta terça-feira, 4, com o objetivo de buscar melhorias para a BR-364 após a rodovia apresentar inúmeros problemas entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul e para a estrada que liga Cruzeiro do Sul a Porto Walter.

Gonzaga convocou as reuniões com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (DNIT), Carlos Henrique Moraes e o superintendente substituto Antônio Carlos, após percorrer a rodovia e constatar falhas na manutenção da BR-364.

Durante a reunião com o DNIT, o parlamentar pediu ao órgão uma atenção especial com os trechos que apresentam riscos a motoristas e passageiros, como é o caso do trecho entre Sena Madureira e Feijó. Em resposta à reivindicação de Gonzaga, o superintendente do DNIT garantiu que as obras de recuperação da rodovia serão iniciadas o quanto antes.

“A reunião com o DNIT foi muito proveitosa. O superintendente nos garantiu que as obras de recuperação nos trechos mais afetados serão iniciadas. Isso é importante para a produção e desenvolvimento da região do Juruá, além de evitar acidentes”, disse Gonzaga.

A segunda reunião foi entre o parlamentar e o presidente do Decracre, Petrônio Aparecido, para tratar sobre as demandas do Juruá e a estrada que liga Cruzeiro do Sul a Porto Walter.

“Nos reunimos também com o presidente do Deracre para tratarmos sobre melhorias dos ramais do Juruá e também sobre a estrada entre Cruzeiro e Porto Walter que já conta com 40 quilômetros abertos, faltando apenas 28 quilômetros para a conclusão. Vamos levar as demandas também ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, em Brasília, onde vamos buscar ainda mais melhorias para a nossa região”.