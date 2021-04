Redução da Covid pode ser resposta às medidas e vacina, diz Thor

Nos últimos dias, como mostrou o ac24horas nesta quarta-feira, 28, o Acre tem apresentado diariamente um número menor de infectados do que vinha sendo registrado algumas semanas atrás. Com a diminuição de novas pessoas infectadas, automaticamente acontece a diminuição da necessidade pela procura em atendimento, desafogando as unidades de saúde, que chegaram a colapsar com a falta de leitos de UTI, principalmente.

A reportagem conversou com o infectologista Thor Dantas para entender as causas dessa diminuição. O médico confirma que realmente diminuíram nos atendimentos e internações, o que leva a crer que o Acre esteja apresentando uma redução na transmissão do novo coronavírus.

Vacina e medidas de isolamento

Thor avalia que dois motivos principais estejam por trás dessa redução. “Pode ser causas diversas, mas acredito que seja também uma resposta às medidas de distanciamento e isolamento que tivemos no último mês que passamos por bandeira vermelha onde as medidas restritivas mostraram resultado”, afirma.

A campanha de vacinação, apesar de estar longe do ideal e ainda não ter imunizado em massa a população como se deseja, também contribui para a diminuição de novos casos. “A gente notou a diminuição proporcional de idosos e aumento dos jovens. Pode ser que já haja uma resposta da vacina. A gente vê agora jovens com doenças crônicas sendo internados e uma contribuição menor dos idosos nos casos da pandemia”, explica Thor Dantas.