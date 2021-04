Em agenda na AMAC, Bocalom volta a defender tratamento precoce da Covid-19 em Rio Branco

Durante a avaliação dos 100 primeiros dias de gestão na Associação dos Municípios do Acre (Amac), o prefeito Tião Bocalom (Progressistas), voltou a defender nesta quinta-feira (22), o tratamento precoce no combate ao coronavírus em Rio Branco, mesmo após ter sido bloqueado do Facebook por 48 horas.

Na opinião do gestor, o tratamento não tem nenhuma comprovação científica em relação aos medicamentos, porém, acredita em resultados positivos. “É como estar num mato perdido e a gente toma o rumo que vê pela frente e por isso temos feito o tratamento precoce”, ressaltou.

Já o secretário de saúde, Frank Lima, também defendeu o chamado kit Covid com ivermectina e azitromicina, além de enaltecer o trabalho feito pela atual gestão na questão do atendimento primário.

Lima disse que o resultado tem sido a queda na superlotação das unidades de referência da Covid-19, no caso, a UPA do 2° Distrito e Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into).