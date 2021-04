Acre receberá mais 9,2 mil doses de vacinas ainda nesta semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Mais 9,2 mil doses de vacinas para combater a Covid-19 estarão sendo enviadas ao Acre pelo Ministério da Saúde no decorrer desta semana. As informações são do próprio Ministério da Saúde (MS).

Das 9,2 mil doses, 7 mil serão da vacina da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 2,2 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada.

Até o momento, o Estado do Acre recebeu mais de 199,3 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

As doses são destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 69 anos e agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Nesta leva, parte das vacinas é destinada para a primeira dose e a outra parcela para a segunda aplicação.