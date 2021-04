Advogado Armyson Lee é mais uma vítima da Covid-19 no Acre

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 8, um dos advogados criminalistas mais conhecidos na capital acreana. Armyson Lee foi mais uma vítima da Covid-19. Ele estava internado na UTI do INTO tratando a doença, mas não resistiu.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Acre, Erick Venâncio, publicou uma nota em sua rede social para informar a morte do advogado. Lee é visto pelos colegas como um apaixonado pela advocacia. “Esse era Armyson Lee, a personificação do que chamamos de Advogado Raiz. A força da sua voz e da sua presença só não eram maiores do que a grandeza do seu coração”, disse Eric.

Relacionado

O advogado também era conhecido por sua solidariedade. “Ele deixa não apenas o vazio da sua ausência física, que, sinceramente, não sei como suportaremos, mas, principalmente, de suas atitudes. Perdem seus amigos, perde a Justiça Criminal, perde a OAB, perde a Advocacia e o direito de defesa”, escreveu o presidente da OAB no Acre.

O deputado estadual Roberto Duarte, que também é advogado, comentou a morte do colega. “Competente, dedicado, justo e humano. Ele era unanimidade. Agora, está nos braços do Pai. Eu me solidarizo aos familiares, com os nossos colegas advogados e amigos, com os votos de que Deus conforte e fortaleça todos nós”, concluiu.