Pedido do Acre e mais 8 Estados para importação de vacina russa é recebido pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nessa quinta-feira, 1°, que recebeu pedido do Acre e mais oito estados para importação da vacina Sputnik V, fabricada pela Rússia. Além do Acre, as solicitações foram feitas pela Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe.

Segundo a Anvisa, o pedido será analisado conforme a resolução que estabelece os requisitos que devem ser cumpridos para autorização excepcional e temporária de importação de medicamentos e vacinas contra a covid-19.

Em nota, a agência também informou que uma reunião técnica entre a diretoria e os governadores deverá ocorrer na semana que vem para tratar do procedimento de autorização.

“A Anvisa permanece comprometida com a disponibilização de vacinas à população em tempo oportuno e com a devida segurança, qualidade e eficácia. Assim, segue atuando conforme os procedimentos científicos e regulatórios necessários à autorização desses produtos”, diz a nota.

Fonte: Agência Brasil