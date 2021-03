Rio Branco solicita vacinação de integrantes da força de segurança

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 26, na sede da Prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom e o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, anunciaram que protocolaram a Comissão Intergestores Bipartites (CIB) composta por representantes do governo estadual indicados pela Secretaria de Estado da Saúde e dos Secretários Municipais de Saúde dos 22 municípios, a autorização para vacinar integrantes da Força de Segurança Pública do Estado.

Caso o pedido seja aprovado, será comunicado ao Ministério da Saúde e a categoria de segurança sairá da fase III para II do Plano Nacional de Imunização (PNI). A reunião ocorrerá na segunda-feira(29).

Segundo Frank, as doses utilizadas serão as que estão estocadas dos indígenas, mas que não foram utilizadas por diversos motivos. Ao total, são 10 mil doses do imunizante que estão guardadas.

Uma informação que teria saído extra-oficialmente era de que as doses armazenadas teriam sido recusadas por indígenas, após fake news sobre efeitos colaterais da vacina contra o coronavírus.

“Entramos com o pedido na Comissão Intergestores Bipartites (CIB) para que seja enviado, em caráter de urgência, um pedido para pactuar o uso das 10 mil doses de vacinas que foram destinadas aos indígenas, mas que não foram aplicadas por diversos motivos. Não dá pra gente guardar vacina na geladeira, enquanto precisamos dos policiais nas ruas. Eles não pararam de cumprir o papel deles desde o início da pandemia. Precisamos deles também para o cumprimento dos decretos e o pedido tem o intuito de dar garantia sanitária para que eles possam trabalhar seguramente”, afirmou