Sala de Situação auxilia Defesa Civil na assistência a desabrigados pela cheia do Rio Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), realiza o monitoramento constante do nível dos rios e das previsões de chuvas para auxiliar na tomada de decisão dos órgãos de Defesa Civil, tanto municipais quanto estadual. Os relatórios são elaborados pela Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

Todos os anos, nesse período de cheia dos mananciais, a equipe realiza esse trabalho diário de acompanhamento constante do nível dos rios, bem como acessam outras plataformas disponíveis para detalhar ainda mais os produtos lançados. Uma das estratégias adotadas é realizar o monitoramento da chuva acumulada, por meio de satélites, das bacias hidrográficas do estado do Acre, da Bacia do Rio Madeira e da região MAP, que compreende Madre de Dios, no Peru, o Acre no Brasil e Pando na Bolívia.

As informações desses relatórios compreendem desde a previsão trimestral de chuvas (janeiro, fevereiro e março de 2021), a previsão semanal, o monitoramento das bacias dos rios Acre, Purus, Tarauacá e Envira (Jurupari) e Juruá.

Periodicamente também são lançados os informativos do produto Hidroestimador, que é resultado de um método que estima a chuva por meio da observação de radares e da temperatura de brilho do topo das nuvens extraídas do canal infravermelho do satélite GOES-16, tendo como resultado taxas de chuva acumulada especializada no território acreano em 24 horas.

Além do monitoramento do nível dos rios, você pode acompanhar as previsões do tempo realizadas por instituições parceiras, como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), do Ministério da Defesa e o Instituto Nacional de Meteorologia INMET.

O documento produzido pelos técnicos da Sala de Situação consolida as informações de todas as previsões feitas para o Acre. “Lançamos produtos de leitura acessível, que podem ser, inclusive, acessados pela população em geral”, explicou a diretora executiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Vera Reis Brown, que coordena o Cigma.