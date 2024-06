Luan Santana faz primeira aparição após ter mal-estar e ser internado: ‘A gente se encontra de novo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Luan Santana, 33 anos, fez sua primeira aparição após ser hospitalizado, no último final de semana, devido a um mal súbito. Nesta segunda-feira, 3, ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e falar sobre seu estado de saúde.

“Estou bem galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas”, disse o sertanejo na legenda de uma publicação no Feed do Instagram com uma selfie.

O artista aproveitou para dizer que já tem data para retornar aos palcos: “À galera de Divinópolis (MG), muito obrigado por tanto amor! Em breve, a gente se encontra de novo! Essa semana Luan City continua em Catanduva/SP, dia 6, e vai até dia 16, em Ourinhos/SP! Dez shows seguidos nesse junho abençoado! Vamos com Deus”, concluiu ele.

Agora, Luan segue em repouso absoluto até se recuperar.

Nos comentários, famosos e anônimos deixaram suas mensagens de apoio ao sertanejo.

“Fica bem”, disse a cantora Ana Vilela. “Deus abençoe, meu irmão! Se cuida, paizinho”, disse o cantor Luan Pereira, com quem o sertanejo gravou recentemente. “Você não sabe o susto que deu na gente!”, destacou uma internauta. “Graças a Deus, Luan, você é abençoado demais”, acrescentou uma outra usuária da plataforma.

Luan Santana teve um mal-estar ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, no último sábado, 1º. O famoso, que iria subir no palco da Divinaexpo, precisou cancelar a apresentação e voltar para São Paulo.