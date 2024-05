Lisa Gomes relembra caso de transfobia: ‘Tive minha privacidade invadida’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A repórter Lisa Gomes, da Rede TV!, esteve frente a frente com o sertanejo Bruno, um ano após o cantor fazer uma pergunta transfóbica à jornalista durante uma entrevista. O músico foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo e o caso foi parar na Justiça.

Eu tive a minha privacidade exposta de uma forma como eu não gostaria. Porque as pessoas não sabem, até hoje, o que eu passei lá atrás para não ter essa exposição que eu tive. Eu tentei me mutilar. Tentei me anular mesmo, de verdade. Porque eu não me aceitava no meu corpo.

Lisa, em conversa com Splash

Jornalista conversou com a reportagem durante o lançamento da 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na quinta-feira (23), na capital paulista. Ela foi uma das apresentadoras do evento ao lado do apresentador Fefito.

Eu não consigo hoje me olhar da forma como eu me olhava antes. Eu acho que todo mundo está me observando. Eu acho que todo mundo está olhando para minhas partes íntimas por conta de um episódio que, infelizmente, eu não deveria ter passado. Então, não é fácil quando você está à frente, de novo, do seu agressor.

Reencontro com sertanejo aconteceu nas últimas semanas. “Não é fácil quando você está em frente do transfóbico. Não é fácil quando você tem que reviver tudo que eu vivi lá atrás, há um ano, porque fez exatamente um ano agora. Eu estou bem cansada. Estou bem cansada, porque eu não tenho uma lei para me proteger. Infelizmente.”

ParadaSP 2024

Lisa comemorou o pedido da organização da 28ª Parada do Orgulho para que as pessoas usem as cores verde e amarelo no dia 2 de junho, na Avenida Paulista. A inspiração veio do show da Madonna, no início do mês, quando a rainha do pop e a cantora Pabllo Vittar dividiram o palco usando as cores da bandeira nacional.

Eu acho que estava mais que na hora de a gente recuperar as cores da nossa bandeira. E esse é o propósito da Parada esse ano. Eu vejo que as nossas políticas públicas estão voltando, sim. A gente está tendo mais espaço, mais oportunidade, por conta, óbvio, da gente ter recuperado toda a nossa liberdade, em primeiro lugar.

O tema “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo” dá o tom político do evento de 2024. Segundo os organizadores, ele é um convite para o público refletir sobre a importância do “voto consciente” e a busca por representantes preocupados com a diversidade.

Repórter critica a ausência de lei que pudesse protegê-la após o episódio vivido com o cantor sertanejo. “Ajudaria muito uma nova lei para a gente, porque pelo que eu passei, o que eu estou passando ainda, eu estou sentindo na pele. Tentando buscar com os meus advogados uma forma de ser feita a justiça, que ainda não foi feita.”

O que aconteceu

Em entrevista concedida à repórter Lisa Gomes no dia 12 de maio de 2023, Bruno constrangeu a profissional. O sertanejo fez uma piada considerada transfóbica para a jornalista. Lisa, que é uma mulher trans, iniciava a conversa quando foi surpreendida pelo sertanejo com uma pergunta sobre a região íntima.

Bruno foi acusado de transfobia pela Associação LGBT+, que protocolou uma representação contra o cantor no Ministério Público. A associação pede a punição do músico.

Nas redes, Bruno pediu desculpas. “Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes.”

