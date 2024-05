A Grande Conquista 2: Guipa abre o coração para dona Geni e cai no choro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Guipa ficou emocionado na tarde deste domingo (26) em A Grande Conquista 2. Em conversa com dona Geni, o jornalista desabafou sobre estar se sentindo solitário no reality show e ainda abriu o coração sobre a saudade que sente da própria mãe. A conquisteira acolheu o radialista em um momento de fragilidade.

“Essa conversa que a gente teve nos últimos dias faz eu sentir um pouco menos de saudades dos meus pais”, confessou ele. “Minha mãe é muito parecida com a senhora. Dá até vontade de chorar”, afirmou, com os olhos marejados.

Em uma conversa sobre a matriarca do ex de Thaísa Daher, ele admitiu que tem se sentido cada vez mais sozinho. “Não fica assim não…”, pediu dona Geni, que ofereceu um abraço a ele. “Se você precisar conversar comigo, pode conversar”, afirmou.

“Às vezes as pessoas estão dando um grito de socorro, e não entendem o grito de socorro das pessoas. Aí as pessoas dão muita atenção para um, e deixam de dar atenção para outro. Inclusive eu, porque a gente às vezes não tem proximidade porque não conversa com o outro”, justificou ela.

“As vezes que eu fui pra zona de risco, ninguém veio me abraçar depois que eu voltei. Nessa última dinâmica, todo mundo me apontando… Fiquei meio chateado”, desabafou ele.

Guipa alegou que os confinados torcem o tempo todo para tirar a coroa de sua cabeça. “Eu não tava nem querendo bater palma quando as pessoas fazem isso. Não acho legal”, pontuou a mãe de Jaque Grohalski.

“O meu problema não foi nem a questão do apontamento em si, foi o fato de as pessoas comemorarem a minha derrota. No dia da votação, que a Baronesa saiu, ninguém veio comemorar comigo”, lamentou o jornalista.

Guipa tentou dizer que não liga muito para isso, mas Geni sentiu sua tristeza. “A gente liga, porque a gente é ser humano”, respondeu. Ele agradeceu por ter tido o papo com ela, que fez com que ele lembrasse da própria mãe.

Veja o vídeo:

Solidão

Essa não foi a primeira vez que Guipa reclamou de se sentir sozinho em A Grande Conquista 2. O jornalista já admitiu anteriormente que ficou com vontade de desistir do programa por não ter boas alianças.

O ex de Thaísa Daher falou para os colegas que não se sente bem com o posicionamento de outros conquisteiros com relação a ele. “Eu não vou em um lugar sem ser chamado. Tem um grupo aqui e ali trocando ideia, se eu não sou chamado, eu não vou ficar invadindo o espaço das pessoas. Só que tem hora que bate aquela solidão, do tipo: eu tô sozinho”, começou.

“Tem a cobrança de achar que as pessoas vão ficar falando que eu estou sempre na academia”, afirmou. “Hoje, eu acordei e a pauta era eu, porque estavam falando que eu fico comendo o tempo inteiro. Qual o problema disso? É muito chato”, reforçou ele.