Nany People se irrita ao ser interrompida em entrevista, xinga e bate-boca; assista!

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um barraco tomou conta da pré-estreia do filme “De repente, miss”, em São Paulo. Atriz do elenco, Nany People se irritou após ser interrompida durante uma entrevista por uma pessoa da produção do longa, que estreia nesta quinta-feira, 23, nos cinemas.

A confusão aconteceu enquanto a comediante falava com jornalista Paulo Gonçalves, da RTN TV. Nany foi interrompida por mais de uma vez por uma pessoa da produção do evento, que pedia para ela encerrar a entrevista. O motivo era para que a atriz se juntasse aos demais atores do filme para uma foto.

Anúncios

“Eu estou numa entrevista, meu amor” Você escolhe o que você quer da vida, C@#$¨&%&”, gritou Nany, xingando.

“Não se faz isso. Chamou, espera, p#$%! É isso: as pessoas fazem com a gente até o que a gente deixa. Se não, a gente vira fantoche. Aí sabe o você faz? Não fala mais com ninguém”, continuou a bronca.

Em seguida, mais calma, ela se dirigiu ao entrevistador e se desculpou: “Tem mais alguma coisa para você perguntar? Você me desculpa”. Com a negativa do repórter, Nany continuou direcionando a bronca à pessoa que a interrompeu. “Você foi super deselegante!”, disse ela, batendo boca com a tal pessoa.

Assista abaixo:

O filme “De repente, Miss!” estreia dia 23 de abril, em todos os cinemas e conta no elenco com a atriz Fabiana Karla, como protagonista, Danielle Winits, João Baldasserini, entre outros atores.