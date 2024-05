Contramestre de capoeira lança hoje o livro “A Ginga na Terra do Aquiry”, na Filmoteca

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O professor de capoeira Cledir de Amaral, conhecido no esporte como Mestre Riquinho, lança hoje, dia 24, na Filmoteca, em Rio Branco, o livro “A Ginga na Terra do Aquiry: dimensões históricas, etnográficas e mapeamento da capoeira no Acre”. O evento acontece a partir das 18 horas.

Fruto de projeto proposto por Cledir Amaral, professor doutor do Instituto Federal do Acre (Ifac), via edital 14/2023 de “Arte e Patrimônio Cultural – Demais Áreas”, da Prefeitura Municipal de Rio Branco/Fundação Garibaldi Brasil, o livro é financiado pelo Governo Federal/Ministério da Cultura, com recursos da Lei Paulo.

Até a versão impressa da obra, os autores mergulharam em um rigoroso processo de pesquisa por dois anos (2020 a 2022).

O livro possui cinco capítulos assinados pelos pesquisadores Cledir de Araújo Amaral, Ádamo Gabriel Lopes de Souza, Alcilene Alves Oliveira, Maria Cristina Lobregat, Ane Kelly Severino Salvino, Edilene da Silva Ferreira e Valdineia Rodrigues Tomaz. Ao longo das 235 páginas, a obra mostra sua base na historiografia, na etnografia e no mapeamento da capoeira.