Acre segue com tendência de alta em síndromes gripais

A atualização desta quinta-feira (23) do boletim InfoGripe, da Fiocruz, aponta que 15 estados apresentam crescimento de síndromes respiratórias agudas graves (SRAGs) na tendência de longo prazo, entre eles o Acre.

Os demais Estados são Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

Além disso, Rio Branco se apresenta entre as 15 capitais que mostram indícios de aumento de SRAG: Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, João Pessoa, Macapá, Maceió, Natal, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e Teresina.

Assim, as internações de SRAGs, principalmente em função da influenza A (gripe) e do vírus sincicial respiratório (VSR), continuam em alta em boa parte do país. Em nível nacional, há sinal de queda de SRAG tanto na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) quanto na de curto prazo (últimas três semanas).

O estudo ressalta ainda que, em função da situação atual do Rio Grande do Sul, os dados das semanas recentes devem ser analisados com cautela em razão de eventuais impactos na capacidade de atendimento e registro eletrônicos de novos casos de SRAG no estado. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 20, de 12 a 18 de maio, o estudo tem como base os dados inseridos Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 20 de maio.

Acesse o boletim da Fiocruz aqui:https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u91/resumo_infogripe_2024_20.pdf