Publicada lista final de aprovados no concurso da AGU

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Advocacia Geral da União acaba de publicar o resultado final do concurso público de provas e títulos destinado ao provimento dos cargos de Advogado da União de 2ª Categoria.

Os aprovados estão listados por número de inscrição, nome, nota final, classificação no respectivo sistema de concorrência, sistema de concorrência e situação. Estão listados as pessoas com deficiência e negros.

Anúncios

A medida consta do Edital nº 20-AGU, 16 de maio de 2024, publicado no Diário Oficial da União nº 94-B. A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente. Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo.

Acesse a lista aqui