Marília Mendonça foi a artista mais ouvida no Spotify em 10 anos; confira a lista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora sertaneja Marília Mendonça lidera o ranking do Spotify de artistas mais ouvidos nos últimos 10 anos no Brasil. A artista, que morreu em 2021 em um acidente aéreo, também aparece em 1º lugar com a música mais escutada no país no período, com a faixa “Leão”.

Eis abaixo a lista com os 10 artistas mais escutados no Spotify no Brasil de 2014 a 2023:

Anúncios

Marília Mendonça; Henrique & Juliano; Jorge & Mateus; Gusttavo Lima; Zé Neto & Cristiano; Matheus & Kauan; Anitta; Wesley Safadão; Maiara & Maraisa; MC Ryan SP.

Os números foram divulgados nesta 3ª feira (21.mai.2024) para os 10 anos do lançamento oficial do Spotify no Brasil, comemorado em maio.

No período, foram 770 bilhões streamings. De 2014 a 2023, o número de músicas cresceu 656% e o stream de músicas de artistas nacionais cresceu 240 vezes.

Leia abaixo as músicas mais escutadas no Brasil nos últimos 10 anos:

“Leão”, por Marília Mendonça; “Nosso Quadro”, por Ana Castela e Agroplay; “Arranhão – Ao Vivo”, por Henrique & Juliano; “Bombonzinho – Ao Vivo”, por Ana Castela e Israel & Rodolffo; “Mal Feito – Ao Vivo”, por Hugo & Guilherme e Marília Mendonça; “Eu Gosto Assim – Ao Vivo”, por Gustavo Mioto e Mari Fernandez; “Liberdade Provisória – Live – Ibirapuera / 2019”, por Henrique & Juliano; “Erro Gostoso – Ao Vivo”, por Simone Mendes; “Deixe Me Ir – Acústico”, por 1Kilo; “Shape of You”, por Ed Sheeran.