Tudo isso? Davi teve prejuízo milionário após vencer o BBB24; saiba quanto

Parece que as coisas não estão das melhores para o vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito. Pois é, mesmo ganhando uma bolada R$ 3,32 milhões, o recém-milionário teve um prejuízo considerável após sair da casa mais vigiada do país, já que a sua imagem acabou sofrendo alguns danos desde a sua vitória.

Quando ganhou a temporada, o baiano acumulava mais de 10,6 milhões de seguidores nas redes sociais, liderando o favoritismo do público. Porém, ele perdeu quase um milhão de admiradores e hoje acumula 9,7 milhões no Instagram.

Pode ser que essa queda esteja atrelada a imagem negativa que Davi acabou recebendo após o término de seu namoro com Mani Reggo. Ao anunciar o fim do romance, ele chegou a explodir nas redes sociais, além de não falar sobre o assunto.

Nesta semana, ele voltou a ser motivo de polêmica na internet ao compartilhar a chave de seu PIX pessoal para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade desde as enchentes.

A atitude do baiano dividiu opiniões. “Essas coisas não são dessa forma. Precisa ter organização. Não pode simplesmente jogar um Pix para a galera doar e pronto”, disse uma internauta. “Ninguém te avisou que não se coloca Pix pessoal em doações humanitárias? Inacreditável”, comentou outro. Já um terceiro ressaltou: “Para os desavisados: é vaquinha para comprar os suprimentos que ele irá levar”.

Após toda a polêmica, o ex-motorista de aplicativo fez questão de mostrar quanto já havia arrecadado: R$ 35.471,72. Ele prometeu que prestará conta de tudo. “Vamos Brasil, eu conto com vocês. Vamos levar água mineral para o Rio Grande do Sul. O máximo que puder, vamos para cima. Vamos ajudar quem precisar. Logo, logo, estarei postando tudo, comprando as águas, tudo direitinho e com nota fiscal”, completou.

