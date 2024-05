Veja as tragédias que aconteceram com elenco de ‘Arnold’ após fim da série

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Há exatos 38 anos estreava a sitcom norte-americana Diff’rent Strokes, que aqui no Brasil ficou conhecida como “Arnold”. O seriado contava a história de duas crianças negras órfãs que eram adotadas por um viúvo rico. Como abordagens, a produção levantou debates importantes sobre temas ligados a racismo, xenofobia, adoção e drogas.

Ao todo, a série “Arnold” contou com oito temporadas com o total de 189 episódios. A produção ficou no ar dos anos de 1978 a 1986. Em seu elenco principal, estavam os atores Gary Coleman (Arnold), Dana Plato (Kimberly), Todd Bridges (Willis), Conrad Bain (Phillip), Charlotte Rae (Edna), entre outros.

Após o fim do seriado, boa parte do elenco de “Arnold” atravessou por tragédias em sua vida pessoal. De morte por overdose até processo contra os próprios pais, os atores que fizeram parte da trama precisaram superar verdadeiras catástrofes na vida real. Relembre agora alguns desses percalços vivenciados pelos famosos.

A atriz que interpretava a personagem Kimberly Drummond começou a sofrer dificuldades ainda durante a produção. Isso aconteceu após Dana ter engravidado durante as gravações da sexta temporada de “Arnold”. A direção do seriado de comédia entendeu que a personagem deveria ser retirada da história, já que, não faria sentido abordar gravidez ao roteiro original da trama.

Após o nascimento de seu filho, a atriz foi chamada para algumas participações especiais. Após o fim da série, as dificuldades aumentaram. Dana posou nua para a revista masculina Playboy e viu suas oportunidades na TV se esgotarem. A atriz acabou sendo presa duas vezes: uma por assalto à mão armada e outra por falsificar uma prescrição para um médico.

No ano de 1999, Dana teve uma overdose da droga Vicodin. A tragédia foi considerada como um suicídio. Em 2010, seu filho também tirou sua própria vida.

O ator que interpretou o personagem Willis Jackson foi preso em 1994 após ter roubado um carro da marca BMW. Todd também acabou se envolvendo com drogas. Em 2006, já recuperado, o artista fez uma participação no seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, como Monk, um militar veterano do Vietnã. Bridges é o único ator do trio principal de protagonistas que ainda está vivo.

O ator que deu vida ao personagem central do seriado, “Arnold” também vivenciou momentos difíceis após o fim da produção. Em 1989, três anos após o fim da sitcom, Coleman processou seu ex-empresário e os próprios pais por apropriação de sua aposentadoria. Em 1999, o artista declarou publicamente que estava falido. Nos anos seguintes, acabou arrumando um emprego de segurança de shopping. Ele faleceu em 2010, aos 42 anos, devido a uma hemorragia intracraniana.