Grupo é preso por extorsão de empresários e organização criminosa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grupo de seis pessoas foi preso apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação nos bairros Tapanã, Tenoné e no distrito Icoaraci, todos em Belém, onde os membros ameaçavam e extorquiam comerciantesda área, segundo a Polícia Civil M(PC), que divulgou o caso nesta sexta-feira (12).

A ação ocorreu com o apoio da Polícia Militar (PM). Segundo as corporações envolvidas, as prisões ocorreram entre os dias oito e 11 de abril.

Publicidade

Os integrantes foram encontrados em Belém e Santa Izabel, na Região Metropolitana, durante a operação, deflagrada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC).

De acordo com os policiais, os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após a manifestação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).