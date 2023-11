Identificadas mais duas vítimas do desastre aéreo que matou 12 no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Dois dos últimos três corpos das vítimas com o avião que caiu em Rio Branco no último dia 29 de outubro foram identificados na tarde desta terça-feira, 28, segundo informação do Departamento de Polícia Técnica Científica da Polícia Civil.

Os corpos identificados são do copiloto da aeronave, Kleiton Lima Almeida, e da passageira Antônia Elizângela. Agora, resta apenas o corpo de Francisco Eutimar, cujos trabalhos de identificação prosseguem por análise do DNA.

Kleiton Lima Almeida tinha 39 anos e era natural de Itaituba (PA). Já Antônia Elisângela Gomes Bonfim, natural de Envira (AM).

Os corpos identificados até o momento são de:

– Kleiton Lima Almeida (copiloto);

– Antônia Elizângela;

– Jamilo Motta Maciel;

– Raimundo Nonato Rodrigues de Melo;

– Francisco Aleksander Barbosa Bezerra;

– José Marcos Epifanio;

– Clara Maria Vieira Monteiro e Ana Paula Vieira Alves (mãe e filha);

– Cláudio Atílio Mortari (piloto);

– Edineia de Lima;

– Antônio Cleudo Mattos;

A aeronave acidentada era particular, da empresa ART Táxi Aéreo, de Manaus, e decolou de Rio Branco com destino a Envira e Eirunepé, no Amazonas, onde residia a maioria das vítimas.

O avião modelo Caravan tinha capacidade para até 14 pessoas e caiu por volta das 7h21 no horário local (9h21 em Brasília), logo após a decolagem.