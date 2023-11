Professores de Acrelândia que trabalharam e foram dispensados sem assinar contrato vão ser convocados

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE) garantiu na tarde desta quarta-feira, 8, que os professores de Acrelândia, aprovados no cadastro de reserva do concurso público, convocados pelo núcleo de educação do município para assinar contrato, chegando a ser lotados em escolas e depois dispensados sem a assinatura do contrato, vão ser convocados.

O ac24horas foi procurado por um grupo de 14 professores e relatou com exclusividade a história.

Os professores foram convocados pelo coordenador do núcleo de educação de Acrelândia, Ricardo Modesto, no último dia 25 de setembro, mesmo sem publicação no Diário Oficial, para assinar seus contratos. Foram lotados em escolas públicas, começaram a trabalhar, mas após a SEE desistir de fazer a convocação do cadastro de reserva foram dispensados, sem pelos dias trabalhados e sem assinar o sonhado contrato. (leia aqui).

A dispensa revoltou os profissionais que já acionaram, inclusive, o Ministério Público do Estado do Acre. Alguns dos professores alegam que pediram demissão de seus antigos empregos, já que haviam sido convocados.

A SEE voltou a ser procurada pela reportagem e garantiu, mesmo sem estipular uma data, que os professores serão convocados. “Serão convocados em breve, mas não tem ainda uma data definida”, resumiu a assessoria da Secretaria de Educação do Acre.