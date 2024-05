Casa do Artesão em Cruzeiro do Sul passa a funcionar em novo horário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Casa do Artesão Luiz de Melo, em Cruzeiro do Sul, ampliou o horário de atendimento ao público e passa a funcionar das 8h às 14h e das 17h às 20h. Já aos sábados, o espaço funciona de 8h às 12h. O novo horário de funcionamento busca atender a demanda dos turistas e moradores do Vale do Juruá.

Antes, o espaço abria às 8h com pausa para o almoço e depois retornava às 14h, fechando às 19h. Agora fica aberta até 20h.

“Às vezes, durante o horário do almoço, muitas pessoas queriam visitar e comprar e não podiam porque o espaço estava fechado. E também ficamos até mais tarde agora. Essa alteração foi adotada por considerar a Casa do Artesão uma referência de quem deseja adquirir produtos regionais para levar como lembrança para recordar do Vale do Juruá”, disse a vendedora Francisca Erlândia.

O espaço é cedido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para os artesãos e atualmente conta com 50 expositores e mais de 2 mil peças em exposição. São biojóias, itens de decoração, vestimentas,móveis, feitos com cipós, fibras, palhas cerâmicas, madeira e muito talento.O artesanato indígena é destaque na Casa do Artesão.

“O espaço oferece uma vasta variedade de peças para quem deseja levar um pedacinho da nossa história. Inclusive tem muita novidade na casa, pois todo final de mês renovamos as peças para ficarem expostas. O espaço que tem mais de 17 anos reúne a história do Vale do Juruá além de ajuda a levar o pão de casa dia para cada Artesão que expõem suas peças no local, além de incentivar e apoiar a atividade do artesanato junto com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, concluiu Francisca Erlândia.

