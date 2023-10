Imagens de drone mostram que avião caiu próximo ao aeroporto de Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Imagens de drone capturadas pouco depois da queda do avião Caravan, da empresa de Manaus (AM), ART Táxi Aero, prefixo PTMEE, na manhã deste domingo, 29, mostram que a aeronave caiu bem próximo ao aeroporto internacional de Rio Branco.

Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros Francisca Fragoso, o avião caiu por volta das 6h30 no horário local (8h30 em Brasília), numa área de difícil acesso, no sentido vai para a BR-364.

A RD Imagens Aéreas capturou o momento em que saía fumaça sai do meio de uma região de mata fechada, de difícil acesso, na saída do aeroporto. Doze passageiros estavam dentro do avião, incluindo piloto e copiloto é uma bebê de 1 ano e 7 meses.

Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico.

