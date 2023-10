Primeiros corpos são resgatados do local da queda do avião, confirma Corpo de Bombeiros

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Peritos em criminalística e policiais civis do Instituto Médico Legal do Estado do Acre já conseguiram resgatar os cinco primeiros corpos das vítimas que morrem na queda do avião Caravan, da empresa ART Táxi Aero, prefixo PTMEE, na manhã deste domingo, 29. Próximo ao local, o ac24horas conseguiu verificar que os restos mortais foram colocados no caminhão do rabecão.

A capitão do Corpo de Bombeiros, Franscica Fragoso, é a responsável por coordenar a operação de rescaldo do local e resgate dos corpos. “Aqui no local, o primeiro atendimento se deu pela Companhia Independente de Combate a incêndio Aeródromo, uma unidade do Corpo de Bombeiros que faz atendimento ao Aeroporto e a acidentes que ocorram num raio de 8km do Aeroporto. Essa Unidade chegou ao local e por ser um local de difícil acesso, não foi possível fazer o acesso com uma viatura. Os militares fizeram a abertura de um caminho até o local e lá eles fizeram o primeiro combate com extintores”, explicou.

A chefe da operação ressaltou que em razão da aeronave ter caído num ambiente de mata, houve uma explosão e na sequência um incêndio. “Não só o avião pegou fogo, mas também a área de vegetação ao redor, e o corpo de bombeiros atuou no combate a esse incêndio e evitou a propagação desse incêndio”, disse a Fragoso, que confirmou que 5 corpos haviam sido resgatados até o momento.