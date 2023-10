Acre intensifica fiscalização na área de fronteira contra “êxodo de traficantes”

Matérias da revista VEJA dos últimos dois dias, afirmam que a inteligência da polícia acreana vêm identificando, desde o final do ano passado, um “êxodo de traficantes” brasileiros que operam na região de Ucayali, no Peru, para o Vale do Juruá.

Nesta segunda-feira, 16, a revista diz que foi informada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) de que o governo do acreano vem reforçando as operações contra o narcotráfico na fronteira com o Peru.

A informação é de que a fiscalização e o monitoramento nas áreas de fronteira foram intensificadas para combater o retorno de traficantes ligados ao Comando Vermelho e ao PCC para território brasileiro por meio do território acreano.

A publicação mostra um esquema com 17 nomes de traficantes e líderes de organizações criminosas que atuam na chamada “Rota do Juruá”, onde devido à fiscalização ineficiente se tornou um dos principais caminhos de tráfico de drogas da Amazônia brasileira.

O êxodo se deve a disputas de quadrilhas peruanas que passaram a expulsar brasileiros. De acordo com os relatórios, os criminosos têm mandados de prisão expedidos e exercem papel de liderança nas organizações de narcotraficantes brasileiras.

Desde outubro do ano passado, a Inteligência da Sejusp/AC narra essa movimentação. Os relatos são atualizados com informações oriundas dos serviços de inteligência do Peru, que são repassadas à Polícia Federal e a órgãos de inteligência do governo.

De acordo com os documentos, uma organização de traficantes peruanos no município de Pucallpa, capital do estado de Ucayali, está expulsando os membros do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuam no país.

A ação dos traficantes na Rota do Juruá não é recente. Desde 1998 os órgãos de informação monitoram os movimentos deles na região que é conhecida como uma das mais importantes rotas do tráfico internacional de drogas.