Governo assegura R$ 43 milhões para melhoria de ramais do Vale do Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), assegurou no Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa nesta quarta-feira, 11, o desbloqueio de R$ 43 milhões. Os recursos serão usados para melhorar os ramais dos municípios do Vale do Juruá.

A garantia da liberação do dinheiro foi dada pelo subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração do Mapa, Fernando Magalhães Pinto, ao presidente do Deracre, Sócrates José Guimarães, e para o deputado federal Zezinho Barbary.

O presidente do Deracre explicou os R$ 43 milhões são referentes ao Contrato de Repasse do ano de 2017, para melhoramento de ramais no Acre, firmado pelo Deracre com o Mapa.

“Os R$ 43 milhões são recursos de sobras de licitação devido à sobreposição de projetos e valores licitados que ficaram abaixo do estimado. Era um recurso que se encontrava bloqueado, mas, graças ao empenho do governador Gladson Cameli e da bancada federal, aqui representada pelo deputado federal Zezinho Barbary, conseguimos o desbloqueio”, contou.

O deputado federal, Zezinho Barbary, comemorou a garantia dos recursos pelo Mapa. “Essa liberação é uma boa notícia para o nosso e Estado. O governador Gladson Cameli tem lutado para que esse momento pudesse acontecer. Estamos juntos, sempre, buscando melhorias para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

Só em Cruzeiro do Sul há mais de 1.200 quilômetros de ramais.

Com informações da Assessoria da Agência de Notícias do Acre