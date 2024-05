Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, critica fama de ‘Maria Chuteira’: “Magoa”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Karoline Lima, que atualmente namora Léo Pereira, abriu o jogo sobre como reage ao sucesso de seu relacionamento com o jogador do Flamengo. A influenciadora, que já viveu relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, reagiu ao título de ‘Maria Chuteira’.

Em entrevista ao portal Gshow, a loira afirmou que busca desconstruir esse estereótipo construído e associado ao seu nome, pelo histórico de relacionamentos amorosos com jogadores de futebol.

“Me magoa”

“Eu não sei. Porque existe muito ainda. Eu sou muito xingada e vejo muito comentário que me magoa. Eu não sei explicar o porquê, pelo menos comigo, diminuiu muito, mas ainda existe”, disse Karoline Lima. A influenciadora, por sua vez, apontou o carinho dos torcedores do Flamengo sobre ela, mas lamentou ainda ser alvo de ataques gratuitos.

“Hoje, com o tratamento que eu tenho com a torcida do Flamengo, e eles apelidando jogador com o meu nome, acho que isso me tirou um pouco dessa parte de: ‘ah, é só uma Maria Chuteira’. Mas eu acho que é muito difícil de mudar isso”, opinou. “Eu sou real, falo o que eu penso, mostro o meu dia a dia, minha vida, mas quem tem isso intrinsecamente no corpo, na cabeça e na criação, não vai deixar de ser assim por minha causa, infelizmente”, pontuou Karoline.