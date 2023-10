Briga entre moradores de rua por causa de droga quase termina em morte

Nesta quinta-feira, 5, com uma uma eleição marcada por consenso, a chapa "Unidade e Transparência" foi eleita por aclamação para presidir a Associação de Procuradores de Estado do Estado do Acre (APEAC) no biênio de outubro/2023 a outubro/2025. Com Thiago Torres como presidente e Paulo Jorge Santos como vice-presidente, a nova diretoria da APEAC assume o compromisso de representar e fortalecer a carreira. A eleição que definiu a nova diretoria da APEAC contou com uma expressiva participação dos procuradores de estado do Acre. Thiago Torres, o presidente eleito, é um procurador experiente, com uma trajetória de destaque na defesa dos interesses do estado. Em seu discurso de vitória, ele expressou sua gratidão pela confiança depositada nele e em sua equipe. "Agradeço à carreira pelo apoio e confiança depositados em mim...