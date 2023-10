Pessoas vão às ruas em protesto contra agressão a jovem que perdeu olho esquerdo

Dezenas de pessoas fizeram uma manifestação nas ruas de Epitaciolândia, nesta quinta-feira, 5, pedindo justiça contra a agressão que fez com que o servidor público Paulo Henrique da Costa Brito, de 21 anos, perdesse o olho esquerdo.

O autor da agressão é o empresário Adriano Vasconcelos Correa da Silva, de 47 anos, preso em flagrante logo após o crime, mas solto em audiência de custódia, nesta quarta-feira, 4, após pagar fiança no valor de R$ 10 mil.

Imagens do local onde ocorreu a agressão, em Brasiléia, mostram que Paulo Henrique tomou um soco de Adriano, que tinha na mão direita um copo de vidro. Após ser preso, o agressor foi levado ao hospital onde recebeu sutura na mão, que sofreu cortes.

A situação de Paulo Henrique, no entanto, foi muito grave. Ele levou vários pontos no rosto e teve identificada lesão no olho esquerdo causada pelo impacto do copo quebrado na sua face. Ele passou por cirurgia em Rio Branco para a retirada do olho.

A família do servidor diz que está arcando com todos os custos médicos. Amigos estão pedindo ajuda por meio de uma “vaquinha solidária” divulgada na internet para conseguir recursos financeiros para cobrir os gastos com o tratamento.

Adriano Vasconcelos já possuía uma passagem pela polícia por outra agressão física, ocorrida em 2014. Na ocasião, um menor que estava em uma festa disse que o empresário teria se aproximado pelas costas e dado um soco em seu rosto.

Após a agressão, Vasconcelos teria pedido desculpas alegando que bateu na pessoa errada, uma vez que o alvo era um irmão do menor. O processo de lesão corporal foi arquivado após as partes fazerem acordo em audiência de conciliação.