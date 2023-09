Justiça condena policial a 11 anos de prisão e perda do cargo por flagra com drogas

As ocorrências envolvendo tentativa contra a própria vida tiveram um aumento de 41% no Acre em 2023. De 1 de janeiro de 2022 a 13 de setembro de 2022, 278 ocorrências foram registradas no Corpo de Bombeiros. Já este ano, de 1 de janeiro até esta quarta-feira, 13 de setembro, 392 pedidos de ajuda foram solicitados, geralmente por populares ou familiares da pessoa tentante. No entanto, Felipe Santiago, capitão do Corpo de Bombeiros e interventor em atendimento à tentativa de suicídio, destaca a importância de, num momento de crise, a pessoa pedir ajuda a qualquer serviço de emergência, como o Centro de Valorização à Vida (188). Capitão Felipe ressalta o trabalho de capacitação proporcionado pelo Corpo de Bombeiros no Acre. "Eu fiz o curso em 2019 em Goiás. Em 2021,...