Serviços é o setor que mais emprega no Acre atualmente

O Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Acre, José Eugênio Leão Braga, o Macapá, recebeu na manhã deste sábado, o título de presidente de honra do MDB. O ato, que ocorre no auditório da Livraria Paim, foi oferecido pelo presidente do diretório no Estado, Flaviano Melo, que ressaltou a "Lealdade partidária" do "cabeça branca". “Eu sou fundador do MDB. O único fundador do MDB vivo e atuante", lembrou emocionado Macapá que foi aplaudido pela militância.