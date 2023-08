CapitalCredi inaugura primeira agência na Baixada da Sobral

Essa será a primeira instituição financeira a se instalar na Baixada da Sobral, regional que agrega 22 bairros e tem grande número de comércios e serviços.

A CapitalCredi foi instituída há 21 anos e possui três agências em Rio Branco, uma na Avenida Ceará, outra na Via Chico Mendes, Segundo Distrito, e a da Sobral.

“A gente olha a Baixada da Sobral com bons olhos, o bairro é formado por uma população jovem, vibrante, que tem o desejo de crescer, de progredir, de expandir, de estudar, uma série de coisas, e isso nos encantou. O bairro também está próximo de dois polos muito produtivos, do ponto de vista rural, que é um dos nossos focos, a estrada Transacreana e do Riozinho do Rola. Vamos trabalhar muito, com muito afinco, com dedicação a esse bairro e espero que o resultado seja muito gratificante”, disse o presidente da CapitalCredi, Ozimar Barbosa Vieira.

Com 1392 cooperados atualmente, a CapitalCredi tem como maior diferencial o atendimento, e mantém a essência do cooperativismo, que é trabalhar para buscar soluções financeiras para seus cooperados.

“O intuito principal de abrirmos uma agência aqui na Baixada da Sobral é porque enxergamos que a região precisava e merecia ser assistida por uma instituição financeira, que até hoje não tinha. A região é muito populosa e tem grande quantidade de comércio, então, após fazermos um mapeamento da região, decidimos abrir a agência com o objetivo de fomentar a economia local e oferecer melhores condições aos moradores desses 22 bairros. Acreditamos que vamos contribuir com o desenvolvimento da região”, enfatizou Léo Paschoal, Diretor Executivo da CapitalCredi.

Expansão para o interior

Visando expandir serviços e atender da melhor forma a população do Acre, a CapitalCredi planeja abrir até o final de 2023, mais duas agências, uma no município de Acrelândia, distante cerca de 150 quilômetros de Rio Branco e mais uma em local a ser definido.

O presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, destacou a importância das cooperativas de crédito para o desenvolvimento do estado e parabenizou a iniciativa da CapitalCredi.

“Um dia importante para essa região, parabenizo a CapitalCredi pela iniciativa de trazer para a Baixada a primeira instituição financeira da região. As cooperativas de crédito cumprem papel importante no desenvolvimento do nosso estado e do país”, pontuou o presidente do Sistema OCB no Acre.

Texto: Andréia Oliveira e Amanda Oliveira

Fotos: Alice Hainã