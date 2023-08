“Tribunal do crime” que determinou morte de estudante era formado por adolescentes

Após a realização da Expoacre na capital acreana, governo e iniciativa privada se preparam para a realização da feira no Juruá, mas precisamente em Cruzeiro do Sul. A feira, que acontece de 30 de agosto a 3 de setembro na área do Estádio Arena do Juruá, localizado na Rodovia AC-405, provoca uma expectativa da geração de negócios e uma movimentação financeira que auxilie na economia local. Até porque o contribuinte acreano gasta com a realização do evento. Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 10, o governo do estado publicou no Diário Oficial contrato para reforma e adequação da entrada principal, arena de rodeios e os demais espaços no valor de mais de R$ 1,3 milhão de reais. O contrato, assinado com a empresa Consórcio Môa, prevê ainda a construção...