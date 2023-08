Braço direito de Petrônio e prima de Gladson estão entre os exonerados do Deracre

As mudanças em cargos comissionados do alto escalão do Deracre chamaram a atenção no Diário Oficial desta quarta-feira, 9, pelos nomes e pelas indicações de quem os colocou nas funções.

Ao que parece, o novo diretor-presidente da autarquia, José Roberto Lima Murad, mais conhecido como Beto Murad, quer fazer com que o Deracre esteja livre de qualquer interferência do ex-presidente Petrônio Antunes, afastado do cargo pela acusação de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos desencadeada pela Polícia Federal por meio da Operação Ptolomeu. Mesmo com sua demissão, as informações de bastidores é que Petrônio ainda continuava com grande influência no órgão.

Eliete Franco de Oliveira, que era braço direito de Petrônio, e ocupava a diretoria Administrativa Financeira, foi exonerada. Apesar da demissão, Eliete continua na gestão, já que foi nomeada como diretora na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB.

Outra exoneração na autarquia que chamou atenção foi de, prima legítima do governador, que foi demitida do cargo de Diretora de Expansão e Planejamento. Assim como Eliete, Messias também não ficará desempregada e na mesma edição de hoje do DOE foi nomeada com cargo em comissão na Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas.