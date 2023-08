Cooperação parlamentar é a essência do Parlamaz, afirma Socorro Neri

Em Belém(PA), a deputada Socorro Neri (PP) participa nesta segunda-feira (7), da confraternização do Parlamaz durante a Cúpula dos Países Amazônicos. O Parlamaz é um grupo de parlamentares de 8 países integrantes do bioma amazônico que busca a melhoria da governança de conservação e desenvolvimento sustentável da região. Segundo a deputada, que preside esta reunião do Parlamaz, o grupo prioriza o intercâmbio de experiências para consolidar o exercício integral da cidadania das populações amazônicas, “com a redução das marcantes desigualdades regionais, sem ameaçar o equilíbrio ecológico no longo prazo”.

Segundo a parlamentar, a coordenação de esforços dos países integrantes é o caminho para interromper o constante processo de degradação a que foram submetidos a floresta e sua biodiversidade, bem como visa por fim às carências existentes entre os residentes da região. “Hoje nos reunimos para celebrar a institucionalização do Parlamaz em torno de um tema: o bioma Amazônia”, disse a parlamentar acreana em seu discurso, ressaltando que os esforços são mais que políticos, “mas também uma defesa da vida e do planeta”. A deputada destacou ainda que a Amazônia é responsável por regular o clima global, “influenciando o regime de chuvas, temperaturas e padrões climáticos em diferentes partes do mundo”.

Em seu pronunciamento, a representante acreana lembrou que nos últimos anos a taxa de desmatamento da Amazônia tem aumentado devido a atividades como agropecuária extensiva e predatória, exploração madeireira e garimpo ilegais. “Nossa floresta está sofrendo”, sentenciou. E enfatizou que nos últimos 6 meses do Governo Jair Bolsonaro, os alerta na Amazônia cresceram 54,1% enquanto no Governo Lula houve queda de 42%, “indicando que as políticas ambientais retomaram os rumos acertados”. Em relação ao Acre, a deputada informou que a taxa de desmatamento foi de 17.508 km², o que representa 3,6¢ do desmatamento total da Amazônia. Socorro Neri sublinhou ainda sua preocupação com a perda da biodiversidade, acrescentando que, “a extinção das espécies é irreversível”.

Economia Verde/Indígenas

A deputada incentivou ainda a adoção de uma economia verde, com ênfase na descarbonização das atividades humanas, com a adoção de práticas de agricultura e pecuária de baixo carbono. E reforçou ainda a necessidade de respeitar os povos indígenas e das comunidades tradicionais que habitam a região há séculos, ”garantindo sua participação efetiva nas discussões”. Por fim, Neri apontou a necessidade de financiamentos inovadores para conservar e restaurar florestas e conclamou todos os países e líderes mundiais “a se unirem em prol do bem comum e da preservação ambiental”.