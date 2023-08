Prefeita Rosana Gomes busca parceria com o Tribunal de Justiça para ações na EXPOQUINARI

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, esteve na manhã desta terça-feira, 01, em reunião com a Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini, para tratar de parceria em ações conjuntas a serem desenvolvidas na EXPOQUINARI – Feira de Exposição do Quinari a ser realizada a partir do próximo mês de setembro.

O objetivo é desenvolver atividades do interesse do cidadão guiomarense que são de competência do Tribunal de Justiça, como exemplos do Projeto Cidadão e o Casamento Coletivo, sendo o município o anfitrião responsável pelo fornecimento da estrutura logística para execução dos projetos.

Segundo a prefeita Rosana Gomes, a demanda para estes serviços é grande e já foi de excelente repercussão no passado: “Já tivemos experiência num passado recente de parceria muito boa com o Tribunal de Justiça no atendimento ao cidadão, e queremos renovar e continuar esta parceria neste ano durante a realização da EXPOQUINARI. Temos no Tribunal um excelente parceiro e estou confiante no trabalho da Desembargadora Regina Longuini que irá comandar esta parceria”, disse a prefeita.

A EXPOQUINARI está programada para acontecer nos dias 28, 29, 30 de setembro e 01 de outubro próximo, e é uma feira de exposição tradicional de promoção e incentivo à indústria, comércio e serviços do município.