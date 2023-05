Novo processo simplificado na saúde é questionado por deputados na Aleac

O deputado Emerson Jarude (MDB) disse nesta terça-feira (16), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Acre que a tomada de decisão é fundamental e é o que faz um grande líder político. Ele disse isso em relação à demora do governo em cumprir lei que favorece os servidores temporários do Instituto Socioeducativo e do Instituto de Administração Penitenciária.

“A lei merece ser cumprida, mas a tomada de decisão do governo faz com que injustiças aconteçam”, disse Jarude. As injustiças, segundo ele, não param e há pressa quando o assunto é cargo comissionado. Jarude defende o servidor público efetivo e diz que é necessário valorizar o concurso.

Ele criticou decisão do governo em realizar processo simplificado para contratar servidores na Saúde e pediu informações sobre isso uma vez que está em andamento um concurso da Sesacre.

Outro deputado que também questionou o processo seletivo é Adailton Cruz (PSB). “Como abrem um processo simplificado que o governo abriu para contratar pessoal na Saúde sendo que há um concurso em vigor? Eu sou contra”, disse.

Em resposta, a líder do governo na Aleac, deputada Michele Melo (PDT), afirmou que foi informada pelo secretário de saúde Pedro Pascoal que esse novo processo seletivo servirá para extinguir os contratos temporários. “Para se ter uma contratação melhor e menos precária”, declarou, repercutindo garantias dadas por secretários do Governo do Estado, como Ricardo Brandão, Alysson Bestene e Pedro Pascoal.