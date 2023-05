Publicitária chora morte de pet durante cirurgia em Hospital Veterinário: “levei para morrer”

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Feira do Amor

Em comemoração ao Dia das Mães, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) realiza neste sábado, 13, e domingo, 14, a Feira do Amor, que ocorrerá no Lago do Amor, de 16h às 22h. O evento contará com a presença de empreendedores da Economia Solidária, além de uma programação cultural e esportiva, como a Caminhada das Flores, a partir das 16h, com largada no Parque do Ipê.

– Filme Noites Alienígenas

O Cine Teatro Recreio retorna esta semana com o filme acreano “Noites Alienígenas”, dirigido pelo documentarista e escritor, Sérgio de Carvalho. A obra será exibida a partir desta sexta-feira, 12, até o dia 17 de maio, às 15h30 e às 19h10.

– Exposição na Galeria de Artes Visuais

Em homenagem ao Dia das Mães, a Seplan e a Sead, em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos do Acre (Aapa), inauguraram exposição na Galeria de Artes Visuais, no Palácio das Secretarias, intitulada “Universos Femininos”. A iniciativa se estenderá durante todo o mês de maio, na Avenida Getúlio Vargas, 232, Centro.

Cine Araújo

A comédia romântica “O Amor Mandou Mensagem” e o terror “O Nascimento do Mal” estrearam esta semana no Cine Araújo, no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Além disso, mais dois filmes entraram em cartaz na capital, como as produções “Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo” e “Mafia Mamma: De Repente Criminosa”.

– Espetáculo “Em Busca do Tesouro”

O grupo Arvoredo apresenta neste sábado, 13 e domingo, 14, o espetáculo teatral “Em Busca do Tesouro”, na Usina de Artes João Donato. Com entrada gratuita, o evento terá duas sessões diárias, às 16h e às 19h e tem como tema a jornada do Mestre Gabriel, que como tantos outros partiram do Nordeste até os Seringais da Amazônia, em busca de um tesouro.

– 9º Arrocha Malucos Por Quadrilha

Começa nesta sexta-feira, 12, o “9º Arrocha Malucos Por Quadrilha”, realizado pela Quadrilha Junina Malucos na Roça. O evento ocorrerá até a segunda-feira, 14, a partir das 18h, na Praça da Juventude, localizada na rua Nova Andirá, bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital, com comidas típicas, brincadeiras, pescaria, e apresentações culturais, além do concurso de destaques.

– Recanto Club

A agenda da semana do Recanto Club já está disponível e tem muita coisa boa esperando por vocês. Nessa sexta-feira, 12, ocorre a “MANIPULAÇÃO FURIOSA”, com muito gummy e musica boa. Tudo isso em parceria com as atléticas Manipuladora e a Furia, com entrada grátis até às 22h.

Já no sábado, 13, é dia da “Festa dos Zodíacos”, com entrada liberada para os 100 primeiros a chegarem, ao som dos DJs Belmont e Gabs. E no domingo, 14, está de volta o “PAGODE DO RECANTO”, com o grupo pagodinho do Edil.

– Especial Coldplay

Nesta sexta-feira, 12, no Studio Beer, ocorre o Especial Coldplay, com a banda Shiver trazendo no repertório os principais sucessos de um dos grupos mais popular do mundo.

– Tardezinha BBQ

Sexta-feira, 12, é dia da melhor balada de Rio Branco, no Tardezinha BBQ, com o Especial dos cantores Zé Neto e Cristiano e Nattanzinho. A festa inicia às 21h, com apresentação de Vini Rodrigues, Thales e Thiago, Luan Lima e DJ Belmont, além de ter o sorteio de ingressos para o Open Bar.

– Especial “Hard ‘n’ Heavy, na Confraria Gastrobar

Nesse sábado, 13, acontece o “Especial Hard “n” Heavy”, com o grupo Clonatha e João Neto, na Confraria Gastrobar. No repertório, sucessos das bandas Iron Maiden, Stratovarius, Helloween, Megadeth, Europe, entre outros.